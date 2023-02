Darmstadt: Bundesliga-Flirt Pfeiffer fällt aus

Der SV Darmstadt 98 muss vorerst auf die Dienste von Patric Pfeiffer verzichten. Der 23-jährige Innenverteidiger hat sich am Freitag in der Partie der Lilien gegen den SV Sandhausen (4:0) einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen.

Carsten Wehlmann, der sportliche Leiter der Darmstädter, sagt zu der Verletzung: „Für Paddy tut es mir extrem leid, dass er nach seinem Zehenbruch schon wieder passen muss. Auch in diesem Fall gilt: Ich bin überzeugt davon, dass wir das als Gruppe auffangen werden.“ Pfeiffer wurde in der Vergangenheit unter anderem mit Eintracht Frankfurt, dem FC Augsburg und dem 1. FSV Mainz 05 in Verbindung gebracht. Im Sommer ist er ablösefrei zu haben.

