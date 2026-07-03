Paukenschlag: Nagelsmann tritt zurück

Das enttäuschende Aus bei der Weltmeisterschaft gegen Paraguay dominiert weiterhin die Berichterstattung in ganz Fußball-Deutschland. Während bei anderen Nationen wie den Niederlanden oder Ecuador sofort auf dem Trainerposten Konsequenzen folgten, wollte der DFB gemeinsam mit Julian Nagelsmann zunächst in die Analyse gehen.

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Ist der Rücktritt von Julian Nagelsmann die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall Nein, er hätte das Ruder noch herumreißen können Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Diesen Schritt sind die Verantwortlichen laut der ‚Bild‘ gestern gegangen. Bei einem dreistündigen Termin stand am Ende fest: Für Nagelsmann geht es nicht mehr weiter. Laut der Boulevardzeitung hat der 38-Jährige entschieden, seinen Posten als Bundestrainer aufzugeben und zurückzutreten. Dieser Schritt wurde ihm nach dem Gespräch von Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler „unmissverständlich nahegelegt“.

Die Argumente für eine Weiterbeschäftigung seien nicht überzeugend genug gewesen. Damit endet das Kapitel DFB für Nagelsmann nach etwas weniger als drei Jahren jäh und unschön. Sein Vertrag läuft eigentlich bis 2028 und sollte die Europameisterschaft beinhalten. Als Nachfolger steht Jürgen Klopp schon in den Startlöchern. Dem Vernehmen nach kassiert Nagelsmann immerhin noch eine Abfindung in Höhe von sieben Millionen Euro.