Bayern-Flirt Aster Vranckx im Porträt

Wer in Belgien nach Diamanten Ausschau hält, kommt an Antwerpen nicht vorbei. Die Hafenstadt errang Weltberühmtheit mit dem Handel der schmucken Kristalle. Doch nur rund 25 Kilometer weiter entfernt, im beschaulichen Mechelen, wächst ein Diamant der ganz anderen Sorte heran: Aster Vranckx. Der 17-Jährige ist das große Juwel seines Klubs.

Der junge Mittelfeldspieler vom KV Mechelen durchlief bislang jede belgische Jugendnationalmannschaft und erarbeitete sich in den Wochen vor der Corona-Pause einen Stammplatz beim Tabellensechsten der Jupiler Pro League. Fünfmal hintereinander stand der Teenager zuletzt in der Startelf von Trainer Wouter Vrancken und kommt auf insgesamt zehn Einsätze für die Profis.

Den größten Eindruck bei den Mechelen-Fans hinterließ Vranckx, der im zentralen Mittelfeld als Sechser sowie in einer offensiveren Rolle eingesetzt werden kann, in der Partie gegen den RSC Anderlecht. Beim 2:0-Sieg Mitte Februar steuerte der Youngster einen Treffer und einen Assist zum Sieg bei und trug sich nebenher als jüngster Torschütze der Vereinshistorie in die Geschichtsbücher ein.

Sechser mit Offensivpower

Bei Mechelen wird Vranckx dank seines umfassenden Skillpakets recht unterschiedlich eingesetzt. Egal ob auf einer offensiven Halbposition, als Teil einer Doppelsechs oder als alleiniger Anker vor der Abwehrkette – das Eigengewächs findet sich immer zurecht und weiß zu überzeugen.

Im Nachwuchs spielte der 17-Jährige häufig als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Abwehr. Wer den jungen Belgier spielen sieht, erkennt sofort, warum ihm diese Rolle so gut liegt. Vranckx strahlt eine für sein Alter ungewohnte Ruhe am Ball aus und lässt sich auch unter Bedrängnis nicht davon abbringen, den nächsten cleveren Pass zu spielen. Dank seiner guten Übersicht und dem Gespür, wann der Druck auf den Ballführer zu groß wird, bestimmte der Rechtsfuß regelmäßig das Spieltempo.

Bayern schaut genau hin

Bei den Profis muss Vranckx seine Rolle natürlich erst noch finden. Dennoch zeigt er bereits, warum ihn auch der FC Bayern auf dem Zettel hat. Im Zusammenspiel mit seinen Kollegen versteckt sich der Teenager nicht, sondern bietet sich so oft es geht als Anspielstation an und fordert immer wieder den Ball. Läuft Vranckx in offensiverer Position auf, kann er seine Dynamik noch gewinnbringender ausspielen und schreckt vor Läufen in die gegnerische Defensive nicht zurück.

Nicht nur die Münchner sind sich sicher, aus dem jungen Rohdiamanten einen künftigen Stammspieler für die eigene Mannschaft formen zu können. Auch Manchester City und dem FC Liverpool ist die Entwicklung von Vranckx nicht verborgen geblieben. Bis 2022 ist er noch an den KV Mechelen gebunden. Da die Saison in Belgien nicht mehr fortgeführt wird, könnte das Ausnahmetalent bereits das letzte Spiel für seinen Ausbildungsklub absolviert haben.