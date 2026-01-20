Menü Suche
Schon beim Medical: Gladbach bedient sich in Leverkusen

Borussia Mönchengladbachs Saison verläuft wellenförmig. Hilft ein neuer Stürmer von der Bundesliga-Konkurrenz weiter?

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Alejo Sarco (l.) jubelt mit seinen Teamkollegen @Maxppp

Vor einem Jahr kam Alejo Sarco als Perspektivspieler aus Argentinien zu Bayer Leverkusen. Seither sammelte der mittlerweile 20-Jährige magere drei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Bei Borussia Mönchengladbach sollen nun viele weitere Minuten hinzukommen.

Denn laut ‚Sky‘ zieht es Sarco überraschend per Leihe auf die andere Rheinseite. Zur Stunde absolviert der argentinische U20-Nationalspieler demnach den Medizincheck bei den Fohlen.

Für Gladbach ist Sarco nach Defensivallrounder Kota Takai (21/Tottenham Hotspur) der zweite Leih-Neuzugang in diesem Winter. Eine Kaufoption ist in beiden Fällen nicht Teil des Deals. Sarco steht in Leverkusen noch bis 2029 unter Vertrag.

