Medien: Atlético klar mit Torreira

Lucas Torreira vom FC Arsenal sieht seine Zukunft in Spanien. Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano haben sich der 24-Jährige und Atlético Madrid auf einen Wechsel geeinigt. Die Gunners sollen dem Transfer allerdings noch nicht zugestimmt haben. Der spanische Erstligist hingegen muss sich erst einmal von Hector Herrera trennen, um den Uruguayer verpflichten zu können.

Torreira, der vertraglich noch bis 2023 an die Nordlondoner gebunden ist, lief in der vergangenen Spielzeit 39 Mal im Trikot der Rot-Weißen auf. Unter Trainer Mikel Arteta bekam der defensive Mittelfeldspieler, der damals von Sampdoria Genua zu Arsenal gewechselt war, nicht immer die erhofften Spielzeiten. Zuletzt wurde sein Name mit den italienischen Vereinen FC Turin und AC Florenz in Verbindung gebracht.