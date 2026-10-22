Europa huldigt Kane | Barça plant den tödlichen Schlag

Beeindruckend und inspirierend

Harry Kane lieferte am gestrigen Mittwochabend in der Champions League mal wieder eine absolute Topleistung ab. Beim Unentschieden gegen den englischen Meister FC Arsenal (2:2) traf Kane „selbst per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 – doch vor allem seine Vorlage zum 1:1-Ausgleich verzückt die Fans in der Allianz Arena“, wie die ‚Bild‘ zusammenfasst. Auch die internationale Presse zeigt sich begeistert vom 33-Jährigen, der einer der Favoriten auf den diesjährigen Ballon d’Or ist. Die ‚Daily Mail‘ sieht Kane „so unbändig und inspirierend wie eh und je“, die ‚Sun‘ preist: „Kane – wer sonst – spielte den perfekten Pass.“

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„Selbst für Harry Kanes bemerkenswerte Verhältnisse war dies äußerst beeindruckend. Ein Moment bemerkenswerter Genialität“, analysiert die ‚BBC‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt: „Kane stellte seine Spielmacherqualitäten mit einem sensationellen Steilpass unter Beweis.“ Und die ‚Sport‘ attestiert dem Mittelstürmer der Münchner „herausragende Arbeit“ und „eine beeindruckende Leistung“. Am Montag findet in London die Vergabe des begehrten goldenen Balls für den besten Spieler der Welt statt.

Keine Panik in Katalonien

In Spanien blickt nach den absolvierten Champions League-Duellen der Woche alles auf den Clásico am Sonntag (21 Uhr). Die spanische Presse versucht die Eindrücke der Königsklasse zu deuten und teilt sich naturgemäß in zwei Lager. Während die ‚as‘ attestiert, dass Real Madrid nach dem Erfolg gegen RB Leipzig (4:1) „mit guter Laune ins Duell mit dem Erzrivalen geht“ und den deutlichen Sieg als „Sprungbrett für den Clásico“ einordnet, hat die ‚Sport‘ ein ebensolches auch für den FC Barcelona ausgemacht: „Die bittere Niederlage verunsichert Barça nicht, sondern stellt eher ein Sprungbrett dar.“

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Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt in Bezug auf die Mannschaft von Hansi Flick nach dem 2:4 gegen Paris St. Germain: „Totales Vertrauen und intakte Moral“. Zwar sei die historische Serie von elf Pflichtspielsiegen in Folge nun beendet, das löse jedoch keine Panik bei den Katalanen aus: „Die Umstellung erfolgte sofort, ohne in kontinentale Selbstmitleidsgefühle zu verfallen. Am Sonntag steht ein Clásico an, der bereits im Oktober entscheidend ist, um dem Schicksal der Meisterschaft einen tödlichen Schlag zu versetzen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, Madrid nach einem Viertel der Saison auf neun Punkte Abstand zu bringen.“ Real hingegen reise „nach Barcelona mit der Verpflichtung, unbedingt gewinnen zu müssen“.