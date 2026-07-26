Sebastian Hoeneß will Ermedin Demirovic laut eigener Aussage in seinem Team halten. Der Trainer des VfB Stuttgart betonte am Samstag: „Ich war irritiert und ehrlicherweise auch verärgert über das, was dort zum Teil diskutiert wurde. Mein Ziel ist es immer, die besten Spieler beim VfB zu haben und Medo ist einer unserer besten Spieler.“

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Zuvor hatte ‚Sky‘ berichtet, Hoeneß sei offen für einen Demirovic-Verkauf. Im Raum stand ein Preisschild von 20 Millionen Euro, Interesse wurde Juventus Turin, Leeds United und Fenerbahce nachgesagt – der Klub aus Istanbul dementierte die Gerüchte um den 28-jährigen Stürmer in einem öffentlichen Statement.