Schnelle Götze-Unterschrift?

Mario Götze setzt womöglich zeitnah seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier. Informationen der ‚Bild‘ zufolge sind die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt weit fortgeschritten. Ergo könne die Verlängerung bereits in der kommenden Länderspielpause erfolgen.

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Pikant: Für das heutige Auswärtsspiel (15:30 Uhr) gegen Mainz 05 wurde Götze aus dem Kader gestrichen, obwohl er fit gewesen wäre. Nichtsdestotrotz soll sich der Weltmeister von 2014 wohlfühlen in der Bankenmetropole. Für eine Weiterführung der Zusammenarbeit nimmt er Berichten zufolge sogar Gehaltseinbußen in Kauf.