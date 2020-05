Darmstadt lässt Stark ziehen

Yannick Stark wird den SV Darmstadt 98 mit seinem Vertragsende im Sommer verlassen. Der Zweitligist wird dem 29-Jährigen keine Verlängerung anbieten. „Die Enttäuschung von Yannick ist verständlich, aber wir sind Profis genug, um damit umgehen zu können“, äußert Starks Berater Karl Herzog gegenüber der ‚Bild‘.

Stark war in dieser Spielzeit unter Trainer Dimitrios Grammozis gesetzt (20 Ligaspiele). Doch in den Planungen des künftigen Lilien-Coach Markus Anfang spielt der gebürtige Darmstädter keine Rolle mehr. Der defensive Mittelfeldspieler spielt seit 2017 bereits zum dritten Mal für seine Heimatstadt und stand in insgesamt 105 Pflichtspielen für den Zweitligisten auf dem Rasen.