Spurs wollen Vinícius-Preis drücken

Tottenham Hotspur hat nicht vor, die 45 Millionen Euro schwere Kaufoption bei Carlos Vinícius zu aktivieren. Stattdessen, so berichtet die ‚Daily Mail‘, wollen die Londoner nach Ablauf der Klausel mit Benfica Lissabon die Ablöse frei verhandeln. Bis zum Saisonende ist der 25-jährige Angreifer noch an die Spurs ausgeliehen, in Portugal läuft sein Vertrag noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen schwebe Tottenham eine Ablöse im Bereich von umgerechnet rund 20 Millionen Euro vor. Erste Verhandlungsrunden sollen diesbezüglich Anfang März geführt worden sein. Vinícius selbst bevorzugt einen Verbleib an der Themse. Als Backup für Harry Kane kommt der Brasilianer auf wettbewerbsübergreifende neun Treffer sowie drei Assists in 21 Pflichtspielen.