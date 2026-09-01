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Paderborn holt HSV-Angreifer Philippe

von Fabian Ley - Quelle: scp07.de
3 min.
Rayan Philippe im Testspiel gegen den FC Everton @Maxppp

Der Hamburger SV lässt Rayan Philippe (25) zur direkten Konkurrenz ziehen. Per Leihe wechselt der Angreifer zum SC Paderborn. Die Ostwestfalen haben sich dem Vernehmen nach zudem eine Kaufoption gesichert, die Berichten zufolge bei fünf bis sechs Millionen Euro liegt. Der Franzose war vor einem Jahr für vier Millionen von Eintracht Braunschweig zum HSV gewechselt, konnte sich aber nicht nachhaltig in die Startelf spielen.

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Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn, sagt über den Transfer: „Wir freuen uns sehr, dass Rayan zu unserem Sportclub kommt. Er hat seine Qualitäten sowohl in der 2. Liga als auch zuletzt in der Bundesliga nachgewiesen. Rayan wird uns mit seiner enormen Schnelligkeit, seiner Technik, Dribbel- und Abschlussstärke weiterhelfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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