Bayer terminiert Carro-Gipfel

Fernando Carro soll Bayer Leverkusen erhalten bleiben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind die Vertragsverhandlungen für den Sommer geplant. Der aktuelle Kontrakt, der 2027 ausläuft, soll um drei Jahre weitere Jahre bis 2030 verlängert werden.

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Carro hatte 2018 das Medien-Unternehmen Bertelsmann verlassen und sich fachfremd in das Abenteuer Profifußball gestürzt. Als Vorsitzender der Geschäftsführung zeichnete er sich verantwortlich für den Double-Sieg 2024. „2028 oder 2029“ will er nach eigener Aussage die Meisterschale zurück nach Leverkusen holen.