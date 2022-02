Herthas Winter-Neuzugänge direkt gefordert

Am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr) will Hertha BSC gegen den VfL Bochum einen großen Satz aus der Abstiegszone machen und am Revierklub vorbeiziehen. Mithelfen sollen dabei mit Fredrik Björkan (23) und Marc Oliver Kempf (26) zwei Berliner Winterneuzugänge für die Abwehr.

Erstgenannter Norweger (kam vom FK Bodo/Glimt) ist bereits seit Jahresbeginn Teil des Berliner Kaders und durfte sein Pflichtspieldebüt schon beim 1:4 gegen den FC Bayern feiern. Nun hat Björkan einige Wochen mittrainieren können und dürfte schon jetzt gegenüber Marvin Plattenhardt (30) die Nase vorne haben.

Keinerlei Eingewöhnungszeit braucht es bei Kempf, frisch verpflichtet vom VfB Stuttgart. „Marc wird in der Startelf stehen“, kündigte Trainer Tayfun Korkut auf der gestrigen Pressekonferenz an, „wir sind überzeugt von ihm und deshalb haben wir ihn auch geholt.“ Der Innenverteidiger steht voll im Saft und hat bereits 110 Bundesligaspiele im Tank.

Auch Lee-Debüt möglich

Ganz im Gegensatz zu Dong-jun Lee (25), den die Hertha kurz vor Ende der Transferperiode aus Südkorea holte. Womöglich kommt aber auch der wuselige Flügelstürmer schon zu ersten Bundesligaminuten. Korkut: „Wir werden überlegen, ob er morgen mit im Kader sein wird.“

Noch weit entfernt ist dagegen das Bundesligadebüt von Kélian Nsona (19). Der Neuzugang vom SM Caen, wie Lee ein Flügelstürmer, wird noch einige Zeit brauchen, bis er nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr eine Option darstellt.

So könnte Hertha auflaufen