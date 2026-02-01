Ligue 1
25-Millionen-Klausel: Chérif unterschreibt bei Fener
Sidiki Chérif geht künftig für Fenerbahce auf Torejagd. Der türkische Traditionsklub teilt mit, dass der Stürmer an den Bosporus wechselt. Chérif wird zunächst ausgeliehen, für den Anschluss besteht eine Kaufpflicht von 25 Millionen Euro.
Der 19-Jährige wechselt vom SCO Angers in die Süper League. Er soll in der Offensive für Furore sorgen. Auch der Hamburger SV, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt waren am Youngster interessiert.
