25-Millionen-Klausel: Chérif unterschreibt bei Fener

von Lukas Weinstock - Quelle: fenerbahce.org
Sidiki Chérif im Tempodribbling @Maxppp

Sidiki Chérif geht künftig für Fenerbahce auf Torejagd. Der türkische Traditionsklub teilt mit, dass der Stürmer an den Bosporus wechselt. Chérif wird zunächst ausgeliehen, für den Anschluss besteht eine Kaufpflicht von 25 Millionen Euro.

Fenerbahçe SK
Ailemize hoş geldin Sidiki Cherif 💛💙

🔗
Der 19-Jährige wechselt vom SCO Angers in die Süper League. Er soll in der Offensive für Furore sorgen. Auch der Hamburger SV, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt waren am Youngster interessiert.

Ligue 1
Süper Lig
Angers
Fenerbahce
Sidiki Cherif

