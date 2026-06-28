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Bundesliga

Leihe mit Kaufoption: BVB tütet Neuzugang ein

Borussia Dortmund schlägt auf dem Transfermarkt zu. Ein vielversprechendes Talent kommt zum BVB.

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Ole Book und Lars Ricken im Porträt @Maxppp

Takato Yamamoto wechselt zu Borussia Dortmund. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ kommt der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler per Leihe samt Kaufoption von Gamba Osaka, zeitnah soll der Deal offiziell verkündet werden. Eingeplant sei Yamamoto zunächst für Dortmunds Regionalliga-Mannschaft.

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Aufgrund der vielen WM-Fahrer soll er in der Saisonvorbereitung voraussichtlich aber auch am Profitraining teilnehmen, ebenso an der Asienreise des BVB, die vom 26. Juli bis 3. August stattfindet. Der Linksfuß ist japanischer U19-Nationalspieler, für Gamba Osaka bestritt Yamamoto bislang sechs Profispiele.

Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ gilt er in seiner Heimat als großes Talent, der kreative und offensivstarke Achter habe den BVB-Scouts mit „seiner sehr progressiven Spielweise imponiert“. Yamamoto sei zudem agil, dribbelstark und technisch versiert, taktisch gebe es Luft nach oben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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