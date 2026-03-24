Kimmich beantwortet wichtige DFB-Frage

Joshua Kimmich (31) wird trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlovic (21) für die kommenden Testspiele der deutschen Nationalmannschaft nicht ins zentrale Mittelfeld zurückkehren. Das schloss der Bayern-Star auf der heutigen Pressekonferenz aus: „Nein, ich bin davon überzeugt, dass ich meine Qualitäten als Rechtsverteidiger genauso einbringen kann wie als Mittelfeldspieler.“

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Beim deutschen Rekordmeister kommt Kimmich hauptsächlich auf der Sechs zum Einsatz, im DFB-Dress läuft er mangels Alternativen seit geraumer Zeit wieder hinten rechts auf. Bundestrainer Julian Nagelsmann plant mit dem Routinier bei der diesjährigen WM auch auf dieser Position.