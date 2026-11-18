Kathleen Krüger geht davon aus, dass Claus Costa zeitnah beim Hamburger SV verlängern wird. Am gestrigen Dienstagabend gab die HSV-Sportvorständin im Business Club Hamburg eine vorsichtige Prognose ab: „Ich möchte mich nicht darauf festnageln lassen, aber ich würde jetzt mal sagen in der Adventszeit. Claus und ich sind in einem sehr guten Dialog.“

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Costa, der in Hamburg als Direktor Profifußball tätig ist, steht aktuell lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag. Mit der Arbeit des Kaderplaners ist Krüger offensichtlich zufrieden.