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Bundesliga

Eintracht verhandelt Nkounkou-Wechsel

von David Hamza - Quelle: Spor Depor
Niels Nkounkou im Eintracht-Training @Maxppp

Niels Nkounkou (25) könnte Eintracht Frankfurt erneut verlassen. Wie Resat Can Özbudak für ‚Spor Depor‘ berichtet, laufen Verhandlungen mit Süper Lig-Klub Konyaspor. Von signifikanten Fortschritten ist die Rede.

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Nkounkou, vor drei Jahren für 7,5 Millionen Euro von der AS St.-Étienne verpflichtet, war in der vergangenen Saison an den FC Turin verliehen. Eine Perspektive in Frankfurt hat der Linksverteidiger trotz Vertrag bis 2028 nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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