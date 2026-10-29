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Bundesliga

Ödegaard offen für Bayern-Transfer

Martin Ödegaard steht nur noch bis 2028 beim FC Arsenal unter Vertrag. Diese Konstellation sorgt zwangsläufig für Transfer-Spekulationen. Welche Rolle spielt der FC Bayern?

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
1 min.
Martin Ödegaard (l.) im Duell mit Tom Bischof @Maxppp

Martin Ödegaard wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wie ‚Sky‘ berichtet, kann sich der Kapitän des FC Arsenal einen zukünftigen Wechsel nach München grundsätzlich vorstellen. Seine mittelfristige Zukunft bei den Gunners ist ungewiss.

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Der Vertrag des Norwegers in London läuft nur noch bis 2028. Damit würde nach aktuellem Stand ein Transfer im kommenden Sommer automatisch zum Thema werden – so wollen es die Mechanismen des Geschäfts. Schließlich möchte Arsenal wohl kaum mit Ödegaard ins letzte Vertragsjahr gehen und einen ablösefreien Abschied riskieren.

Deshalb arbeitet der englische Meister dem Bericht zufolge auch an einer Verlängerung mit dem 27-jährigen Mittelfeldspieler. Ob die Gespräche in eine Vertragsunterschrift münden werden, ist aktuell aber noch nicht absehbar. Zumal mehrere internationale Topklubs an Ödegaard Interesse haben sollen.

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Was denken die Bayern?

Und wie sieht es beim FC Bayern aus? Laut ‚Sky‘ ist Ödegaard zumindest derzeit kein heißes Transferziel an der Säbener Straße. Der Linksfuß stehe nicht auf der Liste der priorisierten Wunschspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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