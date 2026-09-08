Verliert der DFB Juniorennationalspier Erblin Osmani an den kosovarischen Verband? Eine endgültige Entscheidung hat das Mittelfeldtalent des FC Bayern nach Informationen der ‚Bild‘ zwar noch nicht getroffen, laut ‚Transfermarkt.de‘ wurde der 17-Jährige allerdings bereits für die anstehenden Nations League-Partien des Kosovo gegen Irland (24. September) und Österreich (27. September) eingeladen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Am Freitag sorgte Dr. Faruk Ajeti, Botschafter der Republik Kosovo in Deutschland und Dänemark, mit einem Instagram-Post für Aufsehen, auf dem er Osmani einen kosovarischen Pass überreicht und die vermeintliche Entscheidung des Bayern-Juwels verkündete: „Es ist eine besondere Ehre, dass ich heute den Reisepass der Republik an unser Bayern-Talent Erblin Osmani übergeben konnte und eine großartige Nachricht für den kosovarischen Fußball verkünden kann: Erblin wird für den Kosovo spielen.“

Bislang lief Osmani ausschließlich für deutsche Nachwuchsteams auf, zuletzt zweimal im Januar für die U17. Der Linksfuß zählt zu den spannendsten Talenten des 2009er-Jahrgangs. Bei den Bayern feierte der gebürtige Münchner im März gegen Union Berlin (4:0) sein Profidebüt. Im Juli erhielt Osmani einen neuen bis 2029 datierten Vertrag, der sich mit seinem 18. Geburtstag am 19. Mai 2027 in einen Profikontrakt umwandelt.