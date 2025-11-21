„Fixpunkt“: Woltemade-Coach fordert mehr

Eddie Howe ist zufrieden mit dem Start von Nick Woltemade (23) bei Newcastle United. „Angesichts der kurzen Trainingszeit, die wir mit ihm hatten, finde ich, dass er sich wirklich sehr gut geschlagen hat und versucht hat, unsere Vorgaben so gut wie möglich umzusetzen“, erklärte der Newcastle-Trainer auf einer Pressekonferenz und forderte: „Aber wir müssen mehr von ihm verlangen, und wir brauchen mehr von ihm in dem Sinne, dass er der Fixpunkt des Teams ist.“

Nach 14 Pflichtspielen kommt Woltemade auf sechs Tore, hinzukommen vier Treffer für die deutsche Nationalmannschaft. Howe freut sich über diese Ausbeute: „Was die Tore angeht, hat er einen sehr guten Start hingelegt. Ich denke, dass ihm die Tore in der Länderspielpause ebenfalls sehr guttun werden. Selbstvertrauen ist für einen Mittelstürmer das A und O, daher denke ich, dass er wirklich zufrieden mit sich sein kann.“