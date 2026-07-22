Der FC Schalke 04 gibt die Verpflichtung von Maximilian Wöber bekannt. Der 28-Jährige kommt von Leeds United, zur Vertragslaufzeit macht Schalke keine Angabe. Der Kontrakt soll dem Vernehmen nach stark leistungsbezogen sein. Eine Ablöse fließt nicht, da der Österreicher seinen laufenden Kontrakt mit dem Premier League-Klub zuvor aufgelöst hat. Leeds hatte Wöber bereits aus dem Kader für die Vorbereitungstour in den USA gestrichen.

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🆕 Internationale Erfahrung für die Defensive: Der #S04 hat Maximilian Wöber verpflichtet. Der 28-jährige Innenverteidiger stand zuletzt bei Leeds United unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Werder Bremen ausgeliehen.



Schön, dass du da bist, Max! 👋 pic.twitter.com/2a2nKziqfO — FC Schalke 04 (@s04) July 22, 2026

„Maximilian Wöber bringt die Erfahrung von über 170 Erstliga-Spielen mit und kennt durch seine Stationen in Mönchengladbach und Bremen auch die besonderen Herausforderungen in der Bundesliga“, wird Youri Mulder, Direktor Profifußball, auf der Webseite der Königsblauen zitiert.

Wöber ist ins Trainingslager der Knappen nach Österreich gereist und hat bereits erste individuelle Einheiten abgeschlossen. In der vergangenen Saison lief der Innenverteidiger auf Leihbasis für Werder Bremen auf, kam aber aufgrund mehrerer Verletzungen wettbewerbsübergreifend nur auf vier Pflichtspiele für die Grün-Weißen.

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Aus diesem Grund ließ Bremen auch die vereinbarte Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro verstreichen. Unklar ist, welche Rolle dem verletzungsanfälligen Wöber, der in den vergangenen zwei Spielzeiten lediglich auf 13 Pflichtspieleinsätze kam, auf Schalke zugedacht wird.