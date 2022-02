United sucht jüngeren Stürmer

Manchester United wird auf dem Sommertransfermarkt die Augen nach einem jungen Angreifer offen halten. Wie Interimstrainer Ralf Rangnick auf der gestrigen Pressekonferenz sagte, sei das eine „offensichtliche Sache“. In Bezug auf den 34-jährigen Edinson Cavani sagte der Schwabe: „Cavanis Vertrag läuft im Sommer aus und der Verein braucht den bestmöglichen Mittelstürmer“.

Cavani kommt in dieser Saison auf lediglich drei Torbeteiligungen in 15 Einsätzen für die Red Devils. Wie Rangnick nun andeutet, könnte der Uruguayer im Sommer ersetzt werden. Im Old Trafford wurde zuletzt bereits der Name Alexander Isak gehandelt.