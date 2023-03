BVB: Terzic soll eine „Ära prägen“

Trotz der ausgerechnet im Revierderby gerissen Siegesserie hat Hans-Joachim Watzke nur lobende Worte für Trainer Edin Terzic übrig. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der Geschäftsführer von Borussia Dortmund: „Wir hoffen, dass er eine Ära prägen kann. Eine so lange Trainer-Amtszeit ist das, wonach sich alle sehnen. Natürlich ist es am Ende auch ein bisschen von Ergebnissen abhängig. Edin hat jedenfalls einen sehr großen Vertrauensvorschuss und einen hohen Kreditrahmen, das ist doch klar.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders gefällt Watzke die „Nachhaltigkeit“ seines „bienenfleißigen“ Trainers, die bereits in dieser Saison vor allem in der Rückrunde zu erkennen ist. „Edin lebt den absoluten Willen vor“ und ist dazu noch „authentisch“ gegenüber den Fans. Das Vertrauen in den 40-Jährigen seitens der Chefetage der Borussen scheint groß zu sein und lässt auf eine langandauernde gemeinsame Zukunft hoffen.

Lese-Tipp

Gerücht: BVB scoutet Abraham