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Neuer Fenerbahce-Coach gefunden

von Tristan Bernert - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Emre Belözoğlu steht an der Seitenlinie @Maxppp

Fenerbahce wird zeitnah einen neuen Cheftrainer präsentieren. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat sich der Istanbuler Traditionsklub mit Emre Belözoglu auf eine Zusammenarbeit geeinigt. An dessen aktuellen Klub Kasimpasa werde zudem keine Kompensationszahlung fließen, heißt es.

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Belözoglu folgt bei Fenerbahce auf Ismail Kartal, der jüngst von seinem Posten zurückgetreten war. Interimsweise betreut aktuell dessen Co-Trainer Dirk Kuyt den Süper Lig-Klub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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