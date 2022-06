HSV: Ausland-Interesse an Vagnoman

Für Josha Vagnoman bieten sich offenbar mehr Alternativen auf dem Transfermarkt. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, haben inzwischen auch Klubs aus den europäischen Ausland Interesse am Rechtsverteidiger vom Hamburger SV. Der 21-Jährige darf die Rothosen bei einem entsprechenden Angebot zwischen sechs und acht Millionen Euro Ablöse verlassen.

Zuletzt wurden mit der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg zwei Bundesligisten namentlich mit Vagnoman in Verbindung gebracht, die bereit wären, die Hamburger Ablöseforderungen zu erfüllen. Das Eigengewächs der Hanseaten steht noch bis 2024 am Volkspark unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit kam der U21-Nationalspieler verletzungsbedingt zu nur 17 Saisoneinsätzen.