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75 Millionen: Chelsea gibt Jackson ab

Der FC Chelsea hat einen Abnehmer für Nicolas Jackson gefunden. Mit seinem Transfer spült der ehemalige Bayern-Leihspieler den Blues einen ordentlichen Gewinn in die Kassen.

von Martin Schmitz - Quelle: avfc.co.uk
1 min.
Nicolas Jackson lacht @Maxppp

Nicolas Jackson wechselt innerhalb der Premier League die Klubs. Aston Villa bestätigt den Transfer des 25-jährigen Angreifers vom FC Chelsea offiziell. Als Ablöse fließen 55 Millionen Euro plus bis zu 20 Millionen an möglichen Boni nach London.

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In der vergangenen Saison lief der Senegalese leihweise für den FC Bayern auf, nachdem er bei den Blues als Abgangskandidat eingestuft worden war. In diesem Sommer gab es Verhandlungen mit mehreren Klubs. Villa reagiert mit dem Deal auf den Abgang von Ollie Watkins (30), der vor einem Wechsel zu Al Hilal steht.

Jackson stammt aus der Jugend des FC Villarreal und war 2023 für 37 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt. Dementsprechend darf sich der Premier League-Klub nun über einen satten Gewinn freuen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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