Schalke 04: Der Trainer geht, die Probleme bleiben

„Von Tag eins an haben wir uns alle darauf eingeschworen, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Das ist das einzige Ziel und dazu hat sich auch jeder bekannt. Wir hätten natürlich den ein oder anderen Punkt mehr geholt, was auch drin gewesen wäre, aber wenn man es genau betrachtet, sind wir eigentlich genau da, wo man uns erwartet hat“, erklärte Frank Kramer vor rund einer Woche vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim. Es sollte das letzte Bundesliga-Spiel des 50-Jährigen als Trainer von Schalke 04 sein.

Denn „da“ ist in dem Fall der vorletzte Tabellenplatz, auf den man nach dem 0:3 gegen die TSG abrutschte. Und wenngleich Kramer Recht damit hatte, dass man den Königsblauen vor der Saison einen harten Abstiegskampf prognostizierte, schaffte es die Mannschaft trotzdem zu enttäuschen. Schalke agierte ohne funktionierendes Offensivkonzept, ohne erkennbaren Fortschritt und zuletzt auch ohne Willen – wie beim gestrigen 1:5 im zweiten Duell mit den Hoffenheimern im DFB-Pokal.

Folgerichtige Trennung

Erwartbarer Abstiegskampf hin oder her, die Trennung von Kramer war unausweichlich. Als Topkandidat auf die Nachfolge des Cheftrainers gilt Thomas Reis, der beim VfL Bochum bewiesen hat, dass er langfristig erfolgreich einen Verein weiterentwickeln und mit geringen Mitteln in der Bundesliga bestehen kann. Dennoch ist klar, dass der Kramer-Nachfolger einige Probleme des alten Coaches erben wird, die mit einem einfachen Trainerwechsel nicht aus der Welt zu schaffen sind.

Auch ohne Kramer ist der Schalker Kader qualitativ weit unten in der Bundesliga anzusiedeln. Mehr als das: Nach dem XXL-Umbruch im Sommer mit zahlreichen Neuzugängen und Abgängen muss sich die Mannschaft erst einmal finden. Dafür hat sie aber nicht die Zeit.

Ein Kader mit Problemen

Zudem ist der Kader unausgeglichen und nicht klar auf eine Spielidee ausgelegt. Für ein Kontersystem mit tiefer Defensivlinie und schnellen Gegenstößen fehlt der Offensive das Tempo. Laut offizieller Statistik ist Marius Bülter mit einer Spitzengeschwindigkeit von 33,79 km/h der schnellste Schalke-Stürmer, im ligainternen Vergleich liegt er damit aber nur auf Platz 81.

Dass ein auf die hochgewachsenen Zielspieler Simon Terrode und Sebastian Polter zugeschnittener Stil mit langen Bällen nicht funktioniert, zeigten die vergangenen Wochen. Ein mutiges auf Gegenpressing ausgelegtes System mit hochstehenden Verteidigern wäre ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Denn der 34-jährige Abwehrchef Maya Yoshida bringt sicherlich Qualitäten mit, Tempo gehört aber nicht dazu.

Wie geht es weiter?

Den Kaderplanern um Sportdirektor Rouven Schröder ist da angesichts der nach wie vor brenzligen Schalker Finanzlage kaum ein Vorwurf zu machen, die Situation für den Trainer wird dadurch aber nicht leichter. Und so kann man gespannt sein, an welchen Stellschrauben der Kramer-Nachfolger drehen wird, um das Team zurück in die Erfolgsspur zu hieven.

Wann der Neue auf Schalke übernehmen wird, ist übrigens noch unklar. ‚Sport1‘ nennt den bisherigen Co-Trainer Matthias Kreutzer als mögliche Interimslösung für das kommende Spiel von S04 gegen Hertha BSC (Sonntag, 17:30 Uhr). Klar ist laut ‚kicker‘ derweil, dass der neue Coach seinen Staff mit nach Gelsenkirchen bringen darf. Kramer war dieser Luxus im Sommer nicht vergönnt gewesen.