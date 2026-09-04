Unterschrieben: Sechs auf einen Streich für PSG

Zweimal in Folge hat Paris St. Germain die Champions League gewonnen. Die Säulen des Erfolgs sollen langfristig bleiben. Wie PSG am Freitagabend vor der Partie gegen die AS Monaco offiziell mitteilte, hat Trainer Luis Enrique seinen Vertrag bis 2030 verlängert.

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Und auch fünf Profis haben neue Arbeitspapiere erhalten: Die beiden Innenverteidiger Willian Pacho (2031) und Lucas Beraldo (2031) sowie das Mittelfeld-Trio um Fabián Ruiz (2028), João Neves (2031) und Senne Mayulu (2031) binden sich langfristig an den französischen Hauptstadtklub.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

Die Offensivstars Ousamane Dembélé und Kvicha Kvaratskhelia fehlen unterdessen in der Auflistung. Laut Medienberichten aus Frankreich soll bei beiden aber ebenfalls die finale Einigung kurz bevorstehen.