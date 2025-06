Wolves: 25-Millionen-Mann im Medizincheck

Die Wolverhampton Wanderers stehen vor der Verpflichtung von Fer López. Nach Informationen von Fabrizio Romano soll der 21-jährige Flügelstürmer am heutigen Mittwoch den obligatorischen Medizincheck für seinen Wechsel von Celta Vigo zum Premier League-Klub absolvieren. Seit vergangener Woche herrscht bereits Einigkeit zwischen dem Spieler und seinem künftigen Arbeitgeber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse nennt der italienische Transfermarkt-Insider 25 Millionen Euro. Der englische Sportsender ‚Sky Sports‘ fächert den Betrag in 23 Millionen Euro Sockelablöse und zwei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen auf. López kam in der abgelaufenen Saison in 20 Spielen für die Profis von Celta Vigo zum Einsatz. Dabei erzielte er vier Tore.