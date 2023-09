Ramos: Saudi-Arabien „hätte keinen Sinn ergeben“

Sergio Ramos steht voll hinter der Entscheidung für seinen Jugendklub FC Sevilla. „Ich habe mich schon immer von meinem Herzen leiten lassen, nie vom Geld. Wer etwas anderes behauptet, der kennt mich nicht“, sagte die spanische Abwehrlegende in einem vom Verein veröffentlichten Interview, „es hätte keinen Sinn ergeben, dass ich nach Saudi-Arabien gehe, in die MLS oder an einen anderen Ort weit weg.“

Am gestrigen Montag unterschrieb Ramos nach 18 Jahren Abstinenz einen Einjahresvertrag bei den Andalusiern. Ende Juni war sein Kontrakt bei Paris St. Germain ausgelaufen. Der 37-Jährige verrät: „Ich hatte die Möglichkeit, für zwei weitere Jahre in Paris zu bleiben. Aber das kam für mich nicht in Frage.“