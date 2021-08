Wechselgerüchte: Ronaldo gibt Statement ab

Cristiano Ronaldo hat mit einer Medienschelte auf die Wechselgerüchte um seine Person reagiert. Auf Instagram schreibt der Superstar von Juventus Turin: „Mehr noch als die Respektlosigkeit mir gegenüber ist die leichtfertige Art und Weise, in der über meine Zukunft in den Medien berichtet wird, respektlos gegenüber allen Vereinen, die in diese Gerüchte involviert sind.“

Der 36-Jährige war kürzlich mal wieder mit einer Rückkehr zu Real Madrid und ein Engagements bei Manchester City und Paris St. Germain in Verbindung gebracht worden. Dabei sei „niemand ernsthaft bemüht gewesen, die Wahrheit herauszufinden“, so Ronaldo, der noch bis 2022 in Italien unter Vertrag steht. Der Stürmer schließt: „Ich bleibe fokussiert auf die Karriere und meine Arbeit. Alles andere? Alles andere ist nur Gerede.“