2,5 Milliarden: Die neuen Klauseln der Real-Stars

Real Madrid kann die Zukunft mit Rodrygo (21), Vinicius Junior (22) und Eder Militao (24) planen. Alle drei haben inzwischen ihre neuen Verträge unterzeichnet, berichtet Fabrizio Romano. Will man alle drei Spieler künftig verpflichten und bedient sich der entsprechenden Klauseln, würden sagenhafte 2,5 Milliarden Euro fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die offizielle Bekanntgabe steht zur Stunde zwar noch aus, die Rahmenbedingungen sind jedoch schon seit einiger Zeit klar. Rodrygo unterschreibt bis 2028, seine Ausstiegsklausel wird auf eine Milliarde Euro festgesetzt. In der gleichen Höhe bewegt sich der Passus von Vinicius, auch wenn sich der ein Jahr ältere Landsmann ein Jahr kürzer an die Königlichen bindet. Für 500 Millionen Euro können andere Klubs künftig Militao aus seinem bis 2028 datierten Arbeitspapier freikaufen.

Zur Einordnung: In Spanien sind Ausstiegsklauseln in Fußballer-Verträgen obligatorisch. Und meistens überschreiten sie – zumindest bei Real oder Barça – den Rahmen dessen, was andere Klubs zahlen können. Die Ausnahme bildete der Neymar-Wechsel aus dem Jahr aus dem Jahr 2017, als Paris St. Germain fast schon utopische 222 Millionen Euro auf den Tisch legte.