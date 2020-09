Max wechselt nach Eindhoven

Nach fünf Jahren im Trikot des FC Augsburg macht Philipp Max den nächsten Schritt in seiner Karriere. Der 26-jährige Linksverteidiger wechselt zur PSV Eindhoven und unterschreibt dort einen Vierjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu den Ablösemodalitäten machen die Parteien keine Angaben. Dem Vernehmen nach kassiert der FCA aber acht Millionen Euro. Zwei weitere Millionen können erfolgsabhängig folgen.

Leistungsträger geht

Max war 2015 für 3,8 Millionen Euro vom Karlsruher SC in die Fuggerstadt gewechselt. Dort stand er in insgesamt 156 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte 15 Tore und legte 29 Treffer vor. In der abgelaufenen Saison war er an 14 Toren direkt beteiligt.