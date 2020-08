Aurier-Ersatz: Spurs verpflichten Doherty

Der Weg für Serge Aurier (womöglich zu Bayer Leverkusen) ist frei, denn Tottenham Hotspur hat einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Für kolportierte 16,5 Millionen Euro kommt der 28-jährige Matt Doherty von den Wolverhampton Wanderers. Der neunfache irische Nationalspieler unterzeichnet einen Vierjahresvertrag.

Doherty war in der abgelaufenen Saison bei den Wolves gesetzt und überzeugte mit viel Offensivdrang. Sieben Tore und fünf Vorlagen stehen nach 50 Pflichtspieleinsätzen zu Buche.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS