Augsburg wieder lange ohne Gouweleeuw

von Fabian Ley - Quelle: fcaugsburg.de
Jeffrey Gouweleeuw mit betrübter Miene @Maxppp

Der FC Augsburg muss schon wieder länger auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der Innenverteidiger am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (2:3) eine erneute Innenbandverletzung erlitten. Der 34-Jährige müsse daher unters Messer und werde „bis auf Weiteres“ ausfallen.

Jeffrey #Gouweleeuw hat sich am Sonntag im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart eine erneute Innenbandverletzung zugezogen, infolge derer er nicht um eine OP herum kommt. Der FCA-Kapitän wird bis auf Weiteres ausfallen. Gute Besserung, Jeff! ✊
Besonders bitter für den Niederländer, der erst bei der Partie in Stuttgart sein Comeback nach einem Innenbandriss gegeben hatte. Nun die nächste Verletzung am Knie. In der laufenden Saison kommt Gouweleeuw auf sechs Einsätze für das Team von Sandro Wagner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
