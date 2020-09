Newcastle vor Wilson-Deal

Callum Wilson steht vor dem Wechsel zu Newcastle United. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der AFC Bournemouth ein Angebot der Magpies über 27 Millionen Euro angenommen. Nach sechs erfolgreichen Jahren wird der Engländer die Cherries nach dem Abstieg in die Championship somit verlassen und weiterhin in der Premier League auf Torejagd gehen.

Neben Newcastle war auch Aston Villa an einer Verpflichtung des schnellen Angreifers interessiert. Wilson selbst präferiert jedoch einen Wechsel zu Newcastle, mit denen er sich bereits in konkreten Vertragsverhandlungen befindet. Der 28-Jährige stand für Bournemouth in 126 Premier League-Spielen auf dem Platz und war an 57 Toren direkt beteiligt.