Auf Offensive folgt Defensive: Barças Kaderplanung für den Sommer

Adama Traoré, Ferran Torres und Pierre-Emerick Aubameyang. Mit einer runderneuerten Offensive legte der FC Barcelona gegen Atlético Madrid am vergangenen Sonntag sein bestes Saisonspiel hin und schlug die Colchoneros mit 4:2. Für den kriselnden Topklub ist das Ende der Fahnenstange mit Blick auf die Transformation des Kaders allerdings noch lange nicht erreicht.

Die Kandidaten

So soll die Defensivabteilung ebenso einer Generalüberholung unterzogen werden wie zuletzt der Angriff. Mit César Azpiliuceta, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann, ist sich Barça dem Vernehmen nach bereits einig. Darüber hinaus soll ein weiterer Innenverteidiger ins Camp Nou kommen – Andreas Christensen ist ein heißer Kandidat, aber auch Jules Koundé (FC Sevilla) und der im Sommer ablösefreie Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) wurden zuletzt bei den Blaugrana gehandelt.

Der spanischen Fachzeitung zufolge wird die Luft für drei Spieler immer dünner: So zählen Samuel Umtiti, Clément Lenglet sowie Óscar Mingueza zu den Verkaufskandidaten und könnten finanziellen Spielraum für potenzielle Neuzugänge schaffen.

Neuer Alba-Konkurrent

Zudem fahndet Barça nach einem Konkurrenten für Linksverteidiger Jordi Alba. In der abgelaufenen Wechselperiode schielten die Klub-Verantwortlichen auf Nicolás Tagliafico von Ajax Amsterdam – letztlich blieb der Argentinier allerdings in den Niederlanden. Für die kommende Saison könnte der 29-Jährige erneut zum Thema werden, wenn der Nationalspieler in sein letztes Vertragsjahr bei Ajax geht. Ein weiteres Transferziel, José Gaya, steht derweil nach Informationen ‚Sport‘ vor einer Verlängerung beim FC Valencia.

Und dann wäre da noch Gerard Piqué, der angeblich mit dem Gedanken spielt, seine Karriere im Sommer zu beenden. In Barcelona bahnt sich eine Zeitenwende an: Neue Spieler sollen frischen Wind in das eingestaubte Spiel des La Liga-Riesen bringen – allen voran in der Defensive zeichnen sich tiefgreifende Veränderungen ab.