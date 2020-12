BVB: Favre findet Entlassung „sehr schade“

Lucien Favre hat sich nach seiner Entlassung bei Borussia Dortmund zu Wort gemeldet. „Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen“, äußert sich der gefeuerte BVB-Trainer im Gespräch mit der ‚dpa‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Favre weiter: „Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt.“ Die Nachfolge des 63-Jährigen tritt sein bisheriger Co-Trainer Edin Terzic an, der das Team vorerst bis zum Saisonende betreuen soll.