De Bruyne bestätigt Vertragsgespräche mit City

Kevin De Bruyne hat bestätigt, dass der Austausch mit Manchester City über einen neuen Vertrag begonnen hat. „Ich bin glücklich in Manchester. Ich bin bei einem guten Klub mit einem guten Besitzer“, schickt der Offensivspieler gegenüber dem belgischen Fernsehsender ‚VTM Nieuws‘ voraus und erläutert: „Wir sind ein bisschen im Austausch – allerdings noch nicht fortgeschritten. Im Moment führe ich die Gespräche noch selbst.“

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht De Bruyne keinen Grund, warum er seinen Berater beauftragen soll. „Ich würde gerne beim Klub bleiben, also ist es einfach. Wenn ich nicht bleiben wollte, bräuchte es jemanden, der vermittelt. Aber wenn man bleiben will, ist es nicht so schwierig“, so der 29-Jährige.