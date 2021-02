Ambrosius begründet HSV-Verbleib

Stephan Ambrosius hat seine Vertragsverlängerung beim Hamburger SV begründet. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der 22-Jährige: „Ein Wechsel kam für mich nicht infrage. Mit einem Aufstieg mit dem HSV würde ich mir in meiner Heimatstadt Hamburg einen Traum erfüllen, das ist mein großes Ziel.“ Ende des vergangenen Jahres hatte Ambrosius noch auf der Transferliste von Celtic Glasgow und Leeds United gestanden, ehe er sein Arbeitspapier bis 2024 ausdehnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Hamburger spielt seit 2012 für die Rothosen. Zu Beginn der Saison 2020/21 konnte er sich unter Neu-Trainer Daniel Thioune als Innenverteidiger in der Stammformation des HSV etablieren. Nun peilt Ambrosius den Aufstieg in die erste Liga an. Dort möchte er mit dem HSV die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen.