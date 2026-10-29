Als am gestrigen Mittwoch beim FC Genua angepfiffen wurde, saß Nick Woltemade wieder einmal auf der Bank. Auch wenn die Kurve zuletzt etwas nach oben gezeigt hatte, findet Trainer Luciano Spalletti noch keine richtige Position für den deutschen Nationalspieler. Zur Pause wurde der 24-Jährige zwar eingewechselt, konnte die 0:2-Niederlage aber nicht mehr verhindern.

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Die Alte Dame ist damit auf Rang acht in der Serie A gefallen, die Spitzengruppe enteilt. Und der Trainerstuhl von Spalletti wackelt gewaltig. Wie die Zeitung ‚La Stampa‘ berichtet, werden bereits drei Nachfolger gehandelt. Ganz oben auf dem Zettel soll Ex-Juve-Coach Antonio Conte stehen, auch Stefano Pioli ist verfügbar. Und in Didier Deschamps könnte der französische Weltmeister-Trainer von 2018 in Turin aufschlagen.

Der 58-Jährige habe seine Bereitschaft für den Job bereits übermitteln lassen. Noch vor einem Jahr hatte Deschamps sein Bedauern über seinen Rücktritt bei den Bianconeri im Jahr 2007 ausgedrückt und seinen Abgang als Fehler bezeichnet. Rund 20 Jahre später könnte er erneut bei den Italienern anheuern und Woltemade & Co. wieder in die Spur bringen.