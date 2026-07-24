United verlängert Koné-Leihe

Manchester Uniteds Sékou Koné (20) bleibt auch in der kommenden Saison auf Leihbasis beim FC Lausanne-Sport. Die Vereine haben sich auf eine Verlängerung des Leihgeschäfts für den zentralen Mittelfeldspieler geeinigt. Der junge Malier war im vergangenen Winter zu den Schweizern gestoßen.

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