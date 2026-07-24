United verlängert Koné-Leihe
Manchester Uniteds Sékou Koné (20) bleibt auch in der kommenden Saison auf Leihbasis beim FC Lausanne-Sport. Die Vereine haben sich auf eine Verlängerung des Leihgeschäfts für den zentralen Mittelfeldspieler geeinigt. Der junge Malier war im vergangenen Winter zu den Schweizern gestoßen.
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𝐒𝐄𝐊𝐎𝐔 𝐊𝐎𝐍𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟕 ✍🏾✅— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) July 24, 2026
Le FC Lausanne-Sport annonce avoir trouvé un accord avec Manchester United pour la prolongation du prêt de 𝐒𝐞́𝐤𝐨𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐞́ jusqu’au 30 juin 2027.
🗞️ Le communiqué 👉🏻 https://t.co/ycU4Hadwdi#KONE2027 pic.twitter.com/OZhInAvWoZ
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