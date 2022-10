Hohes Preisschild: David kann sich Bayern-Wechsel vorstellen

Im Sommer will der FC Bayern dem Vernehmen nach einen neuen Torjäger an Bord holen. Der Name, der am häufigsten fällt, ist der von Harry Kane (29/Tottenham Hotspur). ‚Sky‘ bringt nun einen weiteren Kandidaten ins Spiel: Jonathan David vom OSC Lille.

Der 22-jährige Kanadier (34 Länderspiele, 22 Tore, 13 Assists), berichtet der TV-Sender, kann sich einen Wechsel nach München gut vorstellen. Kontakt zu Bayern gebe es derzeit allerdings nicht. Davids Ziel sei ein Top12-Klub in Europa, nach dieser Saison soll der nächste Karriereschritt erfolgen.

Der Mittelstürmer war vor rund zwei Jahren für 27 Millionen Euro von der KAA Gent nach Lille gekommen, in dieser Saison stehen neun Tore in elf Ligue 1-Spielen zu Buche. Davids Vertrag läuft bis 2025, laut ‚Sky‘ will Lille mindestens 50 Millionen Euro Ablöse. Das Interesse des FC Everton reize den 1,80 Meter großen Angreifer derweil nicht – David will höher hinaus.