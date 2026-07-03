CR7 beendet Modrics WM-Karriere

Spanien vs. Österreich (3:0)

Die Österreicher hatten der spanischen Dominanz nichts entgegenzusetzen und müssen verdient die Heimreise antreten. Von der ersten Minute an zogen die Iberer ihren Ballbesitzfußball auf und spielten geduldig um den österreichischen Sechzehner herum. Außer ein paar wenigen harmlosen Nadelstichen kam wenig von der Rangnick-Elf. Auffallend war, dass der deutsche Cheftrainer seinen Mannen auch nach den Gegentreffern nicht die starren taktischen Korsettstangen auszog und so nie das Gefühl aufkam, es könnte noch die Wende kommen. Die spanischen Tore erzielten Mikel Oyarzabal (36./89.) und Pedro Porro (66.).

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‚Marca‘ (Spanien): „‚Showtime in Los Angeles. Mit Freude, gutem Fußball und Charisma besiegte Spanien Österreich deutlich, zog damit ins Achtelfinale ein und festigte seinen Status als Anwärter auf alle Titel.“

‚Mundo Deportivo‘ (Spanien): „Ein starkes Spanien bricht den Fluch und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Spanien besiegte Österreich und gewann damit zum ersten Mal seit 16 Jahren ein WM-K.o.-Spiel. Unai Simón bleibt weiterhin ohne Gegentor und stellte den Rekord für die längste Serie ohne Gegentor in der WM-Geschichte auf.“

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‚Krone‘ (Österreich): „Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer. Die Star-Auswahl von Coach Luis de la Fuente gab sich am Donnerstag gegen Rot-Weiß-Rot keine Blöße und siegte souverän mit 3:0.“

Portugal vs. Kroatien (2:1)

War das erste innereuropäische Sechzehntelfinale eine klare Angelegenheit, war das zweite an Dramaturgie und Spannung kaum zu überbieten. Am ersten Todestag von Diogo Jota ließ die erste Halbzeit noch vieles – vor allem Tore – vermissen. Nach der Pause präsentierte sich Kroatien wie angestochen und ging durch Ivan Perisic, der damit alleiniger kroatischer Rekordtorschütze ist, in Führung. Cristiano Ronaldo himself glich per Elfmeter aus, in der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Portugal ging in der vierten Extraminute durch Gonçalo Ramos in Führung, Kroatien glich in der 13. noch aus. Allerdings hatte der VAR mit Hilfe des Chips im Ball eine Abseitsstellung erkannt. Für Luka Modric ist damit die letzte WM-Reise beendet, CR7 trifft bei seiner auf Spanien.

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‚Record‘ (Portugal): „Der 3. Juli wird aufgrund des tragischen Todes von Diogo Jota vor einem Jahr für immer in die Geschichte des portugiesischen Fußballs eingehen. An diesem Freitag, weit weg in Kanada, würdigte die Nationalmannschaft ihn mit einem Sieg, der nach dem Schlusspfiff mit einem bewegenden Moment gefeiert wurde.“

‚A Bola‘ (Portugal): „Das war knapp: Die Technologie, die Portugal gegen Kroatien gerettet hat. Das Tor von Gvardiol in der 90+13. Minute wurde schließlich wegen einer Abseitsstellung von Pasalic aberkannt, die dank der Sensoren im Ball entdeckt wurde.“

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Germanijak (Kroatien): „Wir hatten uns andere Abschiede vorgestellt und gewünscht, ein anderes Ende für Modric, Perisic und Kramaric. Vielleicht sogar für Dalic. Leider haben Märchen im wirklichen Leben kein Happy End. Aber wenn alles gesagt und getan ist, bleibt der Erfolg, das Ergebnis. Und ein starkes Fundament für ein neues Kroatien.“

Schweiz vs. Algerien

Im Spiel Schweiz gegen Algerien steht es nach der Trinkpause in der zweiten Halbzeit 2:0 für die Schweiz. Die Tore für die Eidgenossen erzielten Breel Embolo (11.) und Dan Ndoye (46.).