Auch mit Eriksen: Wolfsburgs Krise spitzt sich zu

Alles sollte besser werden. Lange haben die Fans des VfL Wolfsburg und der Bundesliga auf das Startelfdebüt von Christian Eriksen (33) gewartet, gegen den VfB Stuttgart war es dann endlich so weit. Und beinahe hätte der Däne in der 13. Minute sein erstes Tor gefeiert. Anschließend blieb er aber genau wie sein Team blass und ging gegen die Schwaben am Ende mit 0:3 unter. „Es tut mir leid für die Fans, wir waren einfach nicht gut genug“, so Eriksen bei ‚DAZN‘.

Damit warten die Niedersachsen seit sechs Spielen auf einen Sieg, holten in dieser Zeit nur zwei Punkte und enttäuschten zuletzt gegen den FC Augsburg (1:3) und am heutigen Samstag gegen den VfB mit blutleeren Auftritten.

„Dann hast du in der Bundesliga keine Chance“

Wackelt also der Trainstuhl von Paul Simonis? Der Niederländer war erst im Sommer von den Go Ahead Eagles Deventer gekommen und sollte Wolfsburg nach Europa führen – die Realität sieht eher nach Abstiegskampf aus. Und dennoch darf sich Simonis wohl noch sicher fühlen. Die ‚Sport Bild‘ hatte schon vor der Partie berichtet, dass der 40-Jährige auch dann fest im Sattel sitze, wenn es gegen Stuttgart, den Hamburger SV und im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel nicht zu einer Trendwende komme.

Auch nach Abpfiff hatte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz keine neue Auffassung zur Trainerthematik. „Das heute hatte nichts mit langfristigen Planungen zu tun. Du musst bereit sein, das letzte Hemd zu geben. Wir waren in keiner Phase wirklich da. Wir haben keinen Zugriff bekommen, waren sehr passiv. Dann hast du in der Bundesliga keine Chance.“ Die Spieler seien jetzt also in der Pflicht, der Trainer stehe weiterhin nicht zur Debatte.