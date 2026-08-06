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Bundesliga

Schalke 04: Neues Angebot für Becker

von Lukas Weinstock - Quelle: WAZ
Vitalie Becker in der Laufbewegung @Maxppp

Der FC Schalke 04 versucht, das Worst-Case-Szenario bei Vitalie Becker zu vermeiden. Nach Informationen der ‚WAZ‘ hat der Bundesliga-Aufsteiger dem 21-Jährigen ein verbessertes Verlängerungsangebot vorgelegt. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des Linksverteidigers aus.

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Dementsprechend wäre Becker dann nach aktuellem Stand ablösefrei zu haben. Interesse am Linksfuß signalisiert Lazio Rom. „Es gibt Gespräche, aber das ist in der Vorbereitung kein Thema für mich. Mein Berater kümmert sich um alles. Ich bin ganz entspannt, er ist in einem guten Austausch mit Frank Baumann und Max Lüftl“, so Becker kürzlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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