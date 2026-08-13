Knallhart: Nkunku kommt auf den Markt

Der AC Mailand qualifizierte sich in der vergangenen Saison nicht für die Champions League. Jetzt folgen personelle Konsequenzen. ‚Sky Italia‘ berichtet von einem Treffen zwischen Klubbesitzer Gerry Cardinale, Chefcoach Rúben Amorim und weiteren Verantwortlichen, in denen einige Abgangskandidaten ernannt wurden.

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Der prominenteste Name auf der Verkaufsliste ist der von Christopher Nkunku (28), der erst im vergangenen Jahr für 37 Millionen Euro zu den Rossoneri gewechselt war und in den letzten drei Ligaspielen der Vorsaison immerhin noch zwei Tore erzielte. Laut Fabrizio Romano hat Amorim dem Angreifer schon mitgeteilt, dass er ohne ihn plant.

Darüber hinaus hat Innenverteidiger David Odogu (20) fürs Erste keine Zukunft in der Modestadt. Gesucht wird ein Leihabnehmer für den DFB-Juniorennationalspieler, konkretes Interesse bekundet unter anderem der FSV Mainz 05.

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Viele Abgänge geplant

Einen neuen Verein dürfen sich ebenfalls die Abwehrspieler Filippo Terracciano (23), Fikayo Tomori (28) und Pervis Estupiñán (28), Sechser Youssouf Fofana (27) sowie Mittelstürmer Santiago Gimenez (25) suchen.