Matondo verlässt Schalke

Was in der Bundesliga nicht klappte, soll nun in England besser funktionieren. Rabbi Matondo verlässt den FC Schalke 04 in Richtung Championship. Stoke City aus der zweiten Liga hat sich bis Saisonende die Dienste des 20-Jährigen auf Leihbasis gesichert. Auf Schalke ist Matondo noch bis 2023 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über die Vertragskonditionen vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Eine zuvor in Medienberichten erwähnte Kaufoption von sechs Millionen Euro wird nicht erwähnt.

Neun Millionen Euro investierte Königsblau noch vor zwei Jahren in den flinken Offensivspieler. Der Durchbruch in Deutschland blieb Matondo bislang aber gänzlich verwehrt. In 32 Pflichtspielen für die Knappen war der Youngster nur an zwei Toren direkt beteiligt.

„Rabbi Matondo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich sportlich zu verändern. Wir glauben, dass die Luftveränderung für beide Seiten aktuell das Beste ist“, erklärt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. Während Matondo nun in der Heimat sein Glück sucht, will Schalke das eingesparte Gehalt nutzen, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.