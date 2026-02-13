Nur noch Zuschauer: Kim vor Bayern-Aus?

Seine Zeit beim FC Bayern hatte sich Min-Jae Kim sicherlich anders vorgestellt. In seinen ersten beiden Saisons war der Südkoreaner noch zu fehlerbehaftet, in der dritten wurde ihm Jonathan Tah (30) vor die Nase gesetzt. Sollten Tah oder Dayot Upamecano (27) mal ausfallen, können auch Hiroki Ito (26) oder Josip Stanisic (25) die Rolle im Abwehrzentrum bekleiden. Die Konsequenz: Gegen die TSG Hoffenheim (5:1) fand sich Kim auf der Tribüne wieder.

Dieses Szenario könnte sich in den kommenden Wochen wiederholen, entsprechend muss sich der 29-Jährige Gedanken über seine Zukunft machen. Laut dem Podcast ‚Bayern Insider‘ der ‚Bild‘ sind die Bayern offen für einen Verkauf im Sommer. Interesse hatte zuletzt der FC Chelsea hinterlegt.

Spur zu den Spurs

Und auch ein weiterer Klub aus London ist an Kim dran. Aus dem Podcast geht hervor, dass Tottenham Hotspur schon im Winter interessiert war und Kim auch für den kommenden Sommer auf der Liste hat.

50 Millionen Euro hatte der deutsche Rekordmeister für Kim vor zweieinhalb Jahren hingelegt, ganz so viel wird der südkoreanische Nationalspieler nicht mehr einbringen. Vertraglich ist Kim noch bis 2028 an die Bayern gebunden.